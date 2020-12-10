Названы главные цвета 2021 года

Специалисты американского Института цвета Pantone назвали главные оттенки 2021 года. Ими станут глубокий серый (Ultimate Grey) и яркий желтый (Illuminating).

Об этом сообщается на официальном сайте организации. По словам экспертов, эти два цвета лучше всего работают в паре.

"Практичное, но в то же время теплое и оптимистичное сочетание дает нам надежду. Сейчас людям особенно важно чувствовать бодрость духа", – так описывает цветовую комбинацию исполнительный директор Pantone Литрис Эйсман. К слову, ранее институт выбирал сразу два главных цвета года только в 2016 году.

pantone.com

pantone.com

Pantone Color Institute – это исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли (моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и прочее). Институт определяет главный цвет с 2000 года. По версии организации, цветом 2020 года стал оттенок синего 19-4052 Classic Blue.

Институт цвета Pantone не законодатель мод в том, что касается трендовых оттенков. Он не устанавливает тенденции, а лишь собирает ежегодные данные и отражает их в своем отчете. Это своеобразный справочник и гид по самым популярным и важным оттенкам предстоящего 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие юбки стоит носить зимой 2020-2021, чтобы выглядеть стильно. Так, он посоветовал, какой крой, принт и материал выбрать.