Названы главные цвета 2021 года

Юля Ухина
Юля Ухина
Мода
2,2 т.
Главные цвета 2021 года по версии Pantone

Специалисты американского Института цвета Pantone назвали главные оттенки 2021 года. Ими станут глубокий серый (Ultimate Grey) и яркий желтый (Illuminating).

Об этом сообщается на официальном сайте организации. По словам экспертов, эти два цвета лучше всего работают в паре.

"Практичное, но в то же время теплое и оптимистичное сочетание дает нам надежду. Сейчас людям особенно важно чувствовать бодрость духа", – так описывает цветовую комбинацию исполнительный директор Pantone Литрис Эйсман. К слову, ранее институт выбирал сразу два главных цвета года только в 2016 году.

Названы главные цвета 2021 года
Названы главные цвета 2021 года

Pantone Color Institute – это исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли (моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и прочее). Институт определяет главный цвет с 2000 года. По версии организации, цветом 2020 года стал оттенок синего 19-4052 Classic Blue.

Институт цвета Pantone не законодатель мод в том, что касается трендовых оттенков. Он не устанавливает тенденции, а лишь собирает ежегодные данные и отражает их в своем отчете. Это своеобразный справочник и гид по самым популярным и важным оттенкам предстоящего 2021 года.

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Мода