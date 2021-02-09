Названы главные тренды весны 2021: длина мидакси и брюки-палаццо

Этой весной в тренде будут брюки-палаццо и длина мидакси. Также появится еще несколько актуальных новинок, о которых следует знать каждой моднице.

Институт цвета Pantone объявил два цвета сезона – желтый и серый. Желтый как символ солнца и радости и серый, как символ спокойствия. Носить эти цвета тоже нужно правильно, пишет marieclaire.

Если добавить в свой гардероб яркие цвета, то пусть они будут акцентными. Чтобы образ выглядел сдержанно и стильно, но при этом не скучно. Крой в яркой палитре имеет огромное значение: тем он проще, тем лучше.

Дизайнер бренда одежды LOVE Ксения Карпенко назвала вещи-маркеры, на которые стоит обратить внимание в новом весеннем сезоне:

Брюки-палаццо помогут создать простой образ, но добавив блузу или футболку, аутфит сразу превратится в праздничный. Эта вещь многофункциональна и еще долго будет оставаться на пике популярности.

Гофрированные вставки. Юбки-плиссе тоже не сдают своих позиций. Кроме того, не теряют актуальности гофрированные вставки.

Брюки-палаццо и длина мидакси: что носить весной 2021. marieclaire.ua

Куртки-косухи. Не обязательно, чтобы вещь была сделана из кожи. Например, отлично будет смотреться куртка, сделанная из твида.

Длина мидакси подразумевает что-то среднее между длиной миди и макси. Данный тренд пришел из ближнего востока. Он сделает образ сдержанным, элегантным и благородным одновременно.

Ромперы или короткие комбинезоны – это практичная и стильная вещь, которая в пастельных тонах смотрится очень женственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, вельвет стал главным трендом весны 2021. Мягкую роскошную ткань нельзя назвать новым трендом, но правильная интерпретация вещей поможет разнообразить гардероб.