Названы главные тенденции свадебной моды 2020

В этом году невестам не стоит бояться экспериментов и обратить внимание на кружева и объемные детали. В то же время в тренде также остаются минимализм и изящество.

О том, какое свадебное платье выбрать рассказал стилист Ильяс Сахтара, пишет "Сегодня".

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"Самый главный тренд, который появится в 2020 году – свадебный жакет, костюм... Понятно, что он должен быть изготовлен по всем канонам свадебной моды: светлый, праздничный из благородных тканей", – поделился стилист.

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Костюм можно комбинировать с разными рубашками, добавляя определенный символизм. Романтические образы с многослойными юбками в этом году тоже в тренде.

"Если это многослойные юбки с кружевами, то поверх добавляют такую очень тонкую газовую юбку, например, из шифона, чтобы создать некую таинственность. Главное, чтобы это не был зверский кринолин, под который можно спрятать всех гостей – выбирайте более мягкие линии", – прокомментировал Ильяс Сахтара.

pexels.com

Также можно обратить внимание на прозрачные свадебные платья, созданные из кружева, тюля и шифона.

"Разных степеней: есть полупрозрачные, есть прозрачные и, конечно же, очень актуальны, как всегда, кружева. Бывают более выражены цветы, менее нагруженные, но, мне кажется, что известные французские кружева – шантильи, что из провинции Шантелье – никогда не выйдут из моды", – рассказал стилист.

pexels.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL назвал 4 способа стильно носить украшения после 30 лет: как не выглядеть пошло.

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