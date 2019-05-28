Названы главные ошибки в одежде мужчин и женщин

Стилисты назвали самые распространенные ошибки в подборе одежды мужчин и женщин.

Как сообщает издание The Sun, женщины часто надевают длинный кардиган под короткую куртку, а рельефное кружевное белье — под облегающую юбку из тонкой ткани. В итоге, это выглядит очень нелепо и некрасиво.

Фото: The Sun

Фото: The Sun

Также стилисты посоветовали не надевать женщинам темный бюстгальтер под светлый топ и колготки, под открытые сандалии.

Фото: The Sun

Фото: The Sun

Новости Девушки назвали самые нелепые заблуждения мужчин о женщинах

Среди ошибок мужчин эксперты отметили слишком короткие брюки, не удаленную с рукава пиджака фабричную этикетку и не отпоротые защитные стежки на шлице плаща или пальто.

Фото: The Sun

Фото: The Sun

Фото: The Sun

Также мужчинам не рекомендуют расстегивать рубашку так, чтобы были видны волосы на груди.

Фото: The Sun

Как сообщает OBOZREVATEL, ранее эксперты моды назвали самый смелый пляжный тренд лета 2019 года. Так — это полупрозрачные бикини.

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