ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ШоуКияни

/Мода

Названы главные ошибки в одежде мужчин и женщин

1.1тЧитать материал на украинском

Стилисты назвали самые распространенные ошибки в подборе одежды мужчин и женщин.

Как сообщает издание The Sun, женщины часто надевают длинный кардиган под короткую куртку, а рельефное кружевное белье — под облегающую юбку из тонкой ткани. В итоге, это выглядит очень нелепо и некрасиво.

Названы главные ошибки в одежде мужчин и женщин

Фото: The Sun

Названы главные ошибки в одежде мужчин и женщин

Фото: The Sun

Также стилисты посоветовали не надевать женщинам темный бюстгальтер под светлый топ и колготки, под открытые сандалии.

Названы главные ошибки в одежде мужчин и женщин

Фото: The Sun

Названы главные ошибки в одежде мужчин и женщин

Фото: The Sun

Новости
Девушки назвали самые нелепые заблуждения мужчин о женщинах

Среди ошибок мужчин эксперты отметили слишком короткие брюки, не удаленную с рукава пиджака фабричную этикетку и не отпоротые защитные стежки на шлице плаща или пальто.

Названы главные ошибки в одежде мужчин и женщин

Фото: The Sun

Названы главные ошибки в одежде мужчин и женщин

Фото: The Sun

Названы главные ошибки в одежде мужчин и женщин

Фото: The Sun

Также мужчинам не рекомендуют расстегивать рубашку так, чтобы были видны волосы на груди.

Названы главные ошибки в одежде мужчин и женщин

Фото: The Sun

Как сообщает OBOZREVATEL, ранее эксперты моды назвали самый смелый пляжный тренд лета 2019 года. Так — это полупрозрачные бикини.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Тег
Мода
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Назарова Моника
Назарова Моника
Моя благодapнocть всeм тем, кто показал мне пpекpacный caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁c5t7pn Прocто пpoйдя простoй oпрос полyчилa почти пoлyгодовyю зарплатy)) Пользуйтeсь, пoкa eсть вoзможность=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения