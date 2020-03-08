Названы главные ошибки при выборе джинсов: советы для женщин

Джинсы являются незаменимым элементом в гардеробе каждой девушки. Но не всегда модницы подбирают их правильно.

О том, какие ошибки совершают женщины при выборе джинсов пишет Cosmopolitan.

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Состав ткани

Самый главный элемент, на который стоит обратить внимание выбирая джинсы - состав ткани. К примеру, если в выбранной модели присутствует эластан - стоит выбрать более облегающие джинсы, на полразмера меньше.

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Силуэт

При выборе модели важно не только следовать трендам сезона, но и учитывать особенности фигуры. Например, бойфренды утяжеляют нижнюю часть тела.

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Посадка

Выбирая посадку штанов нельзя игнорировать особенности фигуры. Если нужно скрыть живот и подчеркнуть линию талии, то следует выбирать модели с высокой посадкой.

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Размер

У джинсов своя размерная линейка. На ярлыке указаны две цифры. Первая обозначает обхват талии и бедер, то есть фактический размер, а вторая — длину штанины по внутреннему шву.

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Длина

При примерке джинсов следует обязательно обратить внимание на длину: походить в них, присесть.

pexels.com

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