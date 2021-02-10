Названы главные ошибки и тренды в образах

София Ковнир Мода 09:59, 10.02.2021 Обновлено: 09:59, 10.02.2021

Стилист Екатерина Полякова рассказала, каких ошибок не стоит допускать в повседневных образах. Также она показала самые популярные наряды в этом сезоне.

По словам эксперта, от некоторых вещей в гардеробе нужно избавиться. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

  • Черные колготки

Черные плотные колготки плохо сочетаются с белыми кроссовками. На фото справа в целом более стильный вариант образа с кожаными шортами.

Черные колготки
Instagram Екатерины Поляковой

  • Объем

В образе слева нарушены пропорции и не хватает перепада объемов – все вещи прилегающего кроя и свитер навыпуск. Вместе все это неактуально.

Объем в одежде
Instagram Екатерины Поляковой

  • Джинсы

На фото слева можно придраться только к одной вещи – джинсам. Дырки актуальны при свободном крое, а щиколотки лучше показывать, когда на улице теплая погода.

Джинсы с дырками
Instagram Екатерины Поляковой

  • Верхняя одежда

На сегодняшний день простая куртка может смотреться дороже натуральной шубы. На фото слева пример устаревшей шубы, кроме того, в целом образ из ботильонов и пучка на голове устарел.

Верхняя одежда
Instagram Екатерины Поляковой

Стоит отметить, что весной 2021 года в тренде будут разнообразные худи – атрибут уличной моды и спортивной эстетики. Так, эту вещь можно сочетать с юбками-карандашами и ugly-сандалиями на массивной подошве. Кроме того, худи неоновых оттенков будут хорошо смотреться с юбками-трапециями и сапогами-леггинсами.

В тренде будут разнообразные худи

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Lady Мода

Смотрите также

В Киеве таксист отравил клиента и выбросил из авто на улицу: жертву нашли утром

Иран мог намеренно сбить самолет МАУ: детали СМИ о секретной записи из Тегерана

Новолуние 11 февраля запрограммирует будущее

В Конча-Заспе пожаловались, что Тупицкий и судьи КСУ отказались выезжать из неоплаченных коттеджей

У Медведчука решили создать новый телеканал вместо заблокированных: СМИ показали документ