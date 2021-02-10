Названы главные ошибки и тренды в образах

Стилист Екатерина Полякова рассказала, каких ошибок не стоит допускать в повседневных образах. Также она показала самые популярные наряды в этом сезоне.

По словам эксперта, от некоторых вещей в гардеробе нужно избавиться. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Черные колготки

Черные плотные колготки плохо сочетаются с белыми кроссовками. На фото справа в целом более стильный вариант образа с кожаными шортами.

Объем

В образе слева нарушены пропорции и не хватает перепада объемов – все вещи прилегающего кроя и свитер навыпуск. Вместе все это неактуально.

Джинсы

На фото слева можно придраться только к одной вещи – джинсам. Дырки актуальны при свободном крое, а щиколотки лучше показывать, когда на улице теплая погода.

Верхняя одежда

На сегодняшний день простая куртка может смотреться дороже натуральной шубы. На фото слева пример устаревшей шубы, кроме того, в целом образ из ботильонов и пучка на голове устарел.

Стоит отметить, что весной 2021 года в тренде будут разнообразные худи – атрибут уличной моды и спортивной эстетики. Так, эту вещь можно сочетать с юбками-карандашами и ugly-сандалиями на массивной подошве. Кроме того, худи неоновых оттенков будут хорошо смотреться с юбками-трапециями и сапогами-леггинсами.

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