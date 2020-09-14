В сети показали 5 самых неудачных сочетаний в одежде на осень

Некоторые из довольно популярных сочетаний в одежде на осень устарели и даже способны визуально прибавить годов.

Так, по таким антитенденциям легко понять, насколько далека девушка от моды, пишет "Рамблер".

Джинсы скинни и сапоги на шпильках

Скинни и шпильки в одном образе могут смело носить те девушки, которым безразлично их здоровье. Так, это сочетание может вызвать не только травмы и проблемы со здоровьем, но и сделает лук старомодным.

Спортивная сумка в сочетании с каблуками

Спортивная сумка на поясе будет худшим вариантом для девушек, которые предпочитают утонченный стиль в одежде. Гораздо лучше в этом случае будет смотреться сумка-багет или небольшой трапециевидный тоут.

Вязаный комплект

Хотя такими комплектами в виде шапки и шарфа с варежками переполнены магазины одежды, смотрятся они слишком очевидно и делают примитивным образ. Лучше пересмотрите свои комплекты, смешайте их или докупите шарф или шапку другого яркого оттенка.

Зеленый и фиолетовый цвета в одном образе

Это сочетание давно вышло из трендов, так что используя его, вы можете получить не вполне лестные комплименты.

Шуба и снуд

Это сочетание считается устаревшим уже с десяток лет. Шуба, особенно если она из натурального меха, в сочетании с вязаным снудом сразу выдаст девушку, не следящую за модой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Бразилии показали, как должны выглядеть люди, которые носят маску на подбородке.

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