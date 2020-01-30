Не покупайте это! Названо женское белье, которое больше не в моде

Красивое и сексуальное белье повышает самооценку и подчеркивает достоинства фигуры. Поэтому нужно тщательно подходить к его выбору, и отдавать предпочтение только трендовым вариантам.

О том, какие комплекты давно вышли из моды – рассказал WomanHit.ru.

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Некачественное кружево

Полагаться на низкую стоимость комплекта не стоит – это говорит о плохом качестве материалов, из которого он изготовлен. Ткань из натуральной нити – шелка, хлопка – стоит дорого, зато носить белье из такого кружева можно несколько лет.

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Открытые части тела

Такое белье давно вышло из моды и перестало быть привлекательным для противоположного пола. Если вы все же хотите добавить "изюминку" в интимную жизнь, выбирайте комплекты-трансформеры: в них слой ткани, прикрывающей пикантные места, можно отстегнуть.

Фото: instagram/moonlight_lingerie_kg

Трусы с надписями

Вам только кажется, что белье с шуточными фразами пробуждает интерес у партнера и выглядит необычно. Но на самом деле оно выглядит откровенно пошло и не украсит ни одни ягодицы.

Фото: prom.ua

Утягивающее белье

Такое белье можно носить только в исключительных случаях, но точно не на каждый день. Ведь оно сковывает движения.

Фото: mamacity.ua

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