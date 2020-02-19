Плюс 10 лет: названо топ-6 ошибок в стиле, которые беспощадно старят

Желание выглядеть молодо и свежо присуще любой женщине. Но есть несколько деталей, которые способны визуально состарить образ.

О том, каких ошибок не допускать, чтобы не выглядеть старше своего возраста – рассказал Cosmopolitan.

Черное с головы до ног

Все любят время от времени одеться во все черное, но с возрастом эту привычку лучше оставить в прошлом. Ведь, как отмечают эксперты, такой наряд может состарить образ. Разбавьте его аксессуаром контрастного цвета – шелковым шарфом или брошью-цветком.

Фото: sonyakaramazova.com

Слишком тонкие брови

Брови "ниточкой" – это не только не модно, это еще и примета возраста. Эксперты советуют отрастить волоски и научится подрисовывать брови карандашом так, чтобы они выглядели естественно.

Фото: visazhist.ru

Сеченые кончики волос

Кончики волос также рекомендуется время от времени подрезать, иначе прическа будет выглядеть неухоженно. Кстати, закрашивать седину вовсе не обязательно, сейчас ее не прячут даже молодые женщины. Это не только вызов, но и модный тренд.

Фото: cosmo.ru

Массивные пластиковые украшения

Что касается бижутерии, то не стоит покупать крупные пластиковые серьги, браслеты или подвески, особенно неонового цвета. Такие аксессуары делают образ дешевым и выдают возраст.

Фото: cosmo.ru

Сухие руки

Также считается, что возраст женщины можно определить по ее рукам. Именно поэтому очень важно ухаживать за кожей кистей. Купите себе хороший увлажняющий крем для рук и наносите его в течение дня.

Фото: superladies.ru

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