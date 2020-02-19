На них нельзя экономить: названо топ-5 вещей в женском гардеробе

Каждой девушке хотелось бы покупать для себя вещи, не думая о бюджете. Однако в реальной жизни большинству приходится распределять свои доходы и в чем-то ужимать свои потребности.

Но есть вещи, на покупке которых экономить не стоит – о топ-5 примерах рассказал "Рамблер Женский".

Деловой костюм

Если вы работаете в офисе, вам наверняка приходится одеваться в деловом стиле. Чтобы каждый день выглядеть отлично, не пожалейте денег на костюм, который будет идеально сидеть и подчеркивать достоинства фигуры. А также прослужит вам не один год.

Фото: lifestylewomens.ru

Обувь

Дешевая обувь – не только выдает незавидное материальное положение, а и убивает здоровье обладательницы, начиная с пальцев ног, заканчивая позвоночником. Поэтому рекомендуется приобрести по одной базовой паре на любую погоду. Зимние сапоги, демисезонные ботинки, кеды, кроссовки, шпильки, лоферы и босоножки нейтральных цветов – этого будет достаточно, чтобы всегда выглядеть прилично.

Фото: newladyday.ru

Стильное пальто

В идеале верхняя одежда должна служить несколько лет, пока окончательно не выйдет из моды. Поэтому на зимний пуховик, осенне-весеннее пальто и легкий тренч лучше раскошелиться, и не пожалеть времени на поиски.

Фото: pinterest.com

Любимое платье

Платье– незаменимая вещь в женском гардеробе. Оно должно быть универсальным, а также смотреться стильно и актуально. Поэтому лучше на нем не экономить.

Фото: pinterest.com

Бижутерия

Необязательно тратить целые состояния на дорогие ювелирные изделия с бриллиантами. Крафтовые деревянные подвески, хенд-мейд серьги и бохо-макраме тоже могут выглядеть шикарно – главное, чтобы они были сделаны на совесть и дополняли ваш стиль. А также, чтобы не выглядели дешево.

Фото: izi.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было названо топ-6 ошибок в стиле, которые беспощадно старят.

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