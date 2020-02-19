На них нельзя экономить: названо топ-5 вещей в женском гардеробе

Каждой девушке хотелось бы покупать для себя вещи, не думая о бюджете. Однако в реальной жизни большинству приходится распределять свои доходы и в чем-то ужимать свои потребности.
Но есть вещи, на покупке которых экономить не стоит – о топ-5 примерах рассказал "Рамблер Женский".
Деловой костюм
Если вы работаете в офисе, вам наверняка приходится одеваться в деловом стиле. Чтобы каждый день выглядеть отлично, не пожалейте денег на костюм, который будет идеально сидеть и подчеркивать достоинства фигуры. А также прослужит вам не один год.
Фото: lifestylewomens.ru
Обувь
Дешевая обувь – не только выдает незавидное материальное положение, а и убивает здоровье обладательницы, начиная с пальцев ног, заканчивая позвоночником. Поэтому рекомендуется приобрести по одной базовой паре на любую погоду. Зимние сапоги, демисезонные ботинки, кеды, кроссовки, шпильки, лоферы и босоножки нейтральных цветов – этого будет достаточно, чтобы всегда выглядеть прилично.
Фото: newladyday.ru
Стильное пальто
В идеале верхняя одежда должна служить несколько лет, пока окончательно не выйдет из моды. Поэтому на зимний пуховик, осенне-весеннее пальто и легкий тренч лучше раскошелиться, и не пожалеть времени на поиски.
Фото: pinterest.com
Любимое платье
Платье– незаменимая вещь в женском гардеробе. Оно должно быть универсальным, а также смотреться стильно и актуально. Поэтому лучше на нем не экономить.
Фото: pinterest.com
Бижутерия
Необязательно тратить целые состояния на дорогие ювелирные изделия с бриллиантами. Крафтовые деревянные подвески, хенд-мейд серьги и бохо-макраме тоже могут выглядеть шикарно – главное, чтобы они были сделаны на совесть и дополняли ваш стиль. А также, чтобы не выглядели дешево.
Фото: izi.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было названо топ-6 ошибок в стиле, которые беспощадно старят.
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