Названо самое популярное сочетание цветов в сезоне осень-зима 2020/2021

София Ковнир Мода 15:35, 17.11.2020 Обновлено: 15:43, 17.11.2020

В сезоне осень-зима 2020/2021 в тренде остается тандем таких цветов как бежевый и белый. Одежда именно этих оттенков будет выглядеть стильно и красиво.

Так, многие знаменитости и блогеры продвигают данный тренд и хвастаются своими луками в соцсетях, пишет "Vogue" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

К примеру, блогер Перниль Тейсбек является адептом тенденции.

Перниль Тейсбек является адептом тенденции
"Vogue"
Перниль Тейсбек является адептом тенденции
"Vogue"

Также тренд поддерживает и Эльза Хоск. Она сочетает свитер цвета слоновой кости с белой водолазкой и джинсами. Такой нежный образ дополнила светлая сумка.

Также тренд поддерживает Эльза Хоск
"Vogue"

Кроме того, можно сочетать бежевые треники с белым пуховиком или же штаны из экокожи с пуловером немного темного цвета.

Популярный тандем цветов в сезоне осень-зима 2020/2021
"Vogue"
Популярный тандем цветов в сезоне осень-зима 2020/2021
"Vogue"

Также модницей можно оставаться и в пальто цвета меренги и светлом спортивном костюме.

Популярный тандем цветов в сезоне осень-зима 2020/2021
"Vogue"

Как сообщал OBOZREVATEL, независимо от погоды каждая девушка хочет выглядеть привлекательно. Дизайнер Анна Осмехина разъяснила, как в этом году в зимний период оставаться стильной.

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Lady Мода

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