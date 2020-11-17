Названо самое популярное сочетание цветов в сезоне осень-зима 2020/2021

В сезоне осень-зима 2020/2021 в тренде остается тандем таких цветов как бежевый и белый. Одежда именно этих оттенков будет выглядеть стильно и красиво.

Так, многие знаменитости и блогеры продвигают данный тренд и хвастаются своими луками в соцсетях, пишет "Vogue" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

К примеру, блогер Перниль Тейсбек является адептом тенденции.

Перниль Тейсбек является адептом тенденции "Vogue"

Перниль Тейсбек является адептом тенденции "Vogue"

Также тренд поддерживает и Эльза Хоск. Она сочетает свитер цвета слоновой кости с белой водолазкой и джинсами. Такой нежный образ дополнила светлая сумка.

Также тренд поддерживает Эльза Хоск "Vogue"

Кроме того, можно сочетать бежевые треники с белым пуховиком или же штаны из экокожи с пуловером немного темного цвета.

Популярный тандем цветов в сезоне осень-зима 2020/2021 "Vogue"

Популярный тандем цветов в сезоне осень-зима 2020/2021 "Vogue"

Также модницей можно оставаться и в пальто цвета меренги и светлом спортивном костюме.

Популярный тандем цветов в сезоне осень-зима 2020/2021 "Vogue"

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