Названа самая желанная обувь осени

Модный дом Bottega Veneta представил интерпретацию байкерских ботинок в коллекции "Осень-зима 2020/2021", которые получили название Tire Boots.

В октябре 2019 года бренд показал в Лондоне свою коллекцию Salon 01, после которой Канье Уэст и Нене Черри одни из первых начали носить ботинки Tire. Впоследствии челси на массивной подошве также появились в гардеробах streetstyle-активисток, пишет VOGUE (фото смотрите ниже).

Канье Уэст в трендовых ботинках. vogue.ua

Ботинки Tire получили еще большую популярность в августе 2020 года после того, как Хейли Бибер соединила их с шортами, вязаным кроп-топом, маскулинным жакетом и красной сумкой. Теперь челси Bottega Veneta стали главной обувью осени 2020.

Хейли Бибер в трендовых ботинках. vogue.ua

Tire Boots стали трендом осени 2020: смотреть другие фото

Ботинки стали популярными осенью 2020 года. LaiaMagazine

Трендовые ботинки Tire Boots. NAWO

Tire Boots. vogue.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, береты яркого цвета, шляпы с широкими полями, вязаные шапки стали трендом сезона осень-зима 2020/2021. Такие аксессуары отлично сочетаются с теплой верхней одеждой.