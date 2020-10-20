Названа самая желанная обувь осени

Ольга Веркалец Мода 17:03, 20.10.2020 Обновлено: 17:32, 20.10.2020

Модный дом Bottega Veneta представил интерпретацию байкерских ботинок в коллекции "Осень-зима 2020/2021", которые получили название Tire Boots.

В октябре 2019 года бренд показал в Лондоне свою коллекцию Salon 01, после которой Канье Уэст и Нене Черри одни из первых начали носить ботинки Tire. Впоследствии челси на массивной подошве также появились в гардеробах streetstyle-активисток, пишет VOGUE (фото смотрите ниже).

Канье Уэст в трендовых ботинках.
vogue.ua

Ботинки Tire получили еще большую популярность в августе 2020 года после того, как Хейли Бибер соединила их с шортами, вязаным кроп-топом, маскулинным жакетом и красной сумкой. Теперь челси Bottega Veneta стали главной обувью осени 2020.

Хейли Бибер в трендовых ботинках.
vogue.ua

Tire Boots стали трендом осени 2020: смотреть другие фото

Ботинки стали популярными осенью 2020 года.
LaiaMagazine
Трендовые ботинки Tire Boots.
NAWO
Tire Boots.
vogue.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, береты яркого цвета, шляпы с широкими полями, вязаные шапки стали трендом сезона осень-зима 2020/2021. Такие аксессуары отлично сочетаются с теплой верхней одеждой.

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