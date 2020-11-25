Названа самая желанная и популярная обувь 2020 года

Эксперты моды назвали самую желанную обувь 2020 года, проанализировав запросы потребителей. Так, ею оказались кроссовки бренда Nike модели Nike Air Force 1s.

Согласно отчету шведской компании Klarna, которая предоставляет финансовые онлайн-услуги, данная модель кроссовок заняла второе место в рейтинге лучших подарков, уступив наушникам Apple AirPod Pro, сообщает Footwear News.

Отмечается, что упомянутый список был составлен на основе запросов пользователей приложения Klarna за период с первого октября по восьмое ноября. Представители компании Klarna добавляют, что в настоящий момент американские потребители отдают предпочтение онлайн-покупкам.

"Покупатели всех возрастных категорий особенно интересуются электроникой, обувью и предметами для дома в преддверии праздников", – подчеркнул сотрудник Klarna Дэвид Сайкс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты моды назвали самый "горячий" тренд сезона зима 2020/2021.