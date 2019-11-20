Названа самая стильная женщина мира-2019

Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала самым влиятельным человеком в мире моды в 2019 году.

Первую строчку она заняла в ежегодном докладе Lyst Index, который формируется по данным количества запросов в СМИ об одежде знаменитости, передает The Daily Mail (чтобы посмотреть, в чем Маркл выходила на публику в последнее время, проскролльте до конца страницы).

Согласно отчету, запросов по поводу стиля Меган в этом году было на 216% больше по сравнению с прошлым годом. Хитом стали ее наряды во время поездки в Южную Африку.

Меган Маркл - самый влиятельный человек в мире моды Фото: instagram.com/sussexroyalmh - Южная Африка

Второе место занял американский актер Тимоти Шаламе, продемонстрировавший изысканный стиль на ряде торжественных мероприятий.

Тимоти Шаламе на Golden Globe Awards People

Американская актриса, которая смело выступила на Met Gala в платье от Tommy Hilfiger "Золушка", Зендая оказалась на третьей строчке после того, как стала причиной миллионов поисковых запросов в Instagram.

Зендая на Met Gala instagram/zendaya

17-летняя звезда Билли Айлиш заслуженно заняла четвертую строчку. Обладательница экстравагантного стиля еще и запустила собственную линию одежды.

Билли Айлиш instagram/billieeilish

На пятом месте – американская хип-хоп исполнительница Карди Би (Белкалис Марленис Альманзар). Ее часто гуглили, однако появление на премии Грэмми в винтажном платье французского бренда.

Карди Би на Грэмми instagram/iamcardib

Шестое место – тайская певица Лиса из группы Blackpink. На ее страницу в Instagram подписаны свыше 27 млн человек.

Лиса по центру instagram/lalisa.blackpink

Седьмое место – Кайли Дженнер. Многие бросились в этом году искать ее платье в розовый цветочек, которое она носила на день рождения.

Кайли Дженнер в цветочном платье Back Grid

Восьмое место – американская певица Лиззо (Lizzo). Количество поисков на ее платье на MTV VMA в стиле 80-х возросло на 28%.

Лиззо на MTV VMA Wire Image

Девятое место – британский певец и актёр, получивший известность благодаря группе One Direction Гарри Стайлс. 25-летний парень пришел на Met Gala с сережкой в одном ухе, из-за чего поиски в этом году на украшение возросли на 28%.

Гарри Стайлс на Met Gala instagram/kevinscrazyidiots

Топ-10 завершает американский актер Билли Портер. Его выход в платье-смокинге только за сутки увеличил количество запросов дизайнера на 101%.

Билли Портер - платье смокинг instagram/theebillyporter

Меган Маркл – самая стильная женщина мира-2019: фото модных выходов супруги принца Гарри

Меган Маркл Фото: instagram.com/sussexroyalmh

Меган Маркл в Южной Африке Фото: instagram.com/sussexroyalmh

Меган Маркл и принц Гарри Фото: instagram.com/sussexroyalmh

Маркл в Южной Африке Фото: instagram.com/sussexroyalmh

Меган Маркл в Африке Фото: instagram.com/sussexroyalmh

Меган Маркл и принц Гарри Фото: instagram.com/sussexroyalmh

Маркл и Гарри Фото: instagram.com/sussexroyalmh

Меган и Гарри Фото: instagram.com/sussexroyalmh

Меган Маркл и принц Гарри в США Фото: instagram.com/sussexroyalmh

Меган Маркл в США Фото: instagram.com/sussexroyalmh

Маркл с мужем в США Фото: instagram.com/sussexroyalmh

Маркл и принц Гарри Фото: instagram.com/sussexroyalmh

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