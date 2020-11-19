Названа самая стильная нация в Европе

Модный ретейлер Farfetch провел опрос, в результате которого итальянцев признали самой стильной нацией в Европе. Он был осуществлен среди 14 тысяч жителей европейских стран.

Так, второе место в получившемся списке заняли французы, третье – испанцы, четвертое – британцы. На пятом и шестом местах оказались жители Швеции и Дании соответственно. Об этом сообщает издание Daily Star.

Вслед за скандинавами последовали португальцы, которые заняли седьмое место, и немцы – восьмое место. На девятой позиции оказались норвежцы, десятку самых стильных замкнули финны.

Кроме того, исследование показало, как жители той или иной страны оценивают собственные модные вкусы. Выяснилось, что стильными себя считают 76 процентов поляков, в то время как среди лидеров рейтинга – итальянцев и французов – положительный ответ дали только 67 и 64 процента респондентов соответственно.

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