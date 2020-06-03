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3 июня • обновлено в 19:03
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Названа самая популярная модная вещь за последние 100 лет: она актуальна и в 2020 году

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Мини-юбку назвали самой культовой модной вещью за последние 100 лет.

К такому выводу пришли британские эксперты. Об этом сообщается в исследовании компании Samsung, пишет Daily Star.

Проведенные опросы показали, что некоторые из самых запоминающихся модных трендов до сих пор считаются основными предметами женского гардероба.

Названа самая популярная модная вещь за последние 100 лет

Depositphotos

Кроме мини-юбки, также в рейтинг самых модных вещей всех времен вошли маленькое черное платье, джинсовая куртка, туфли на платформе, расклешенные брюки и кожаная байкерская куртка.

При этом именно короткие юбки одержали первенство по частоте полученных ответов с существенным отрывом.

Также респондентами были упомянуты футболки с принтом в стиле тай-дай, которые стали популярными в 60-х годах, платья с отделкой из бисера в стиле 1920-х годов и спортивные олимпийки из 1980-х.

Мини-юбка

Мини-юбка

Pinterest

Кроме того, каждый четвертый опрошенный назвал узкие джинсы неотъемлемой частью своего повседневного стиля.

Интересно, что опрос также показал, что некоторые культовые предметы одежды хранятся в гардеробах женщин от 12 до 20 лет. Следовательно, по мнению большинства респондентов, нынешняя мода в основном состоит из старых трендов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие цвета и оттенки будут самыми модными летом 2020 года.

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Автор
Ева Романова
Теги
Стиль Мода
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