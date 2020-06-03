Названа самая популярная модная вещь за последние 100 лет: она актуальна и в 2020 году

Мини-юбку назвали самой культовой модной вещью за последние 100 лет.

К такому выводу пришли британские эксперты. Об этом сообщается в исследовании компании Samsung, пишет Daily Star.

Проведенные опросы показали, что некоторые из самых запоминающихся модных трендов до сих пор считаются основными предметами женского гардероба.

Depositphotos

Кроме мини-юбки, также в рейтинг самых модных вещей всех времен вошли маленькое черное платье, джинсовая куртка, туфли на платформе, расклешенные брюки и кожаная байкерская куртка.

При этом именно короткие юбки одержали первенство по частоте полученных ответов с существенным отрывом.

Также респондентами были упомянуты футболки с принтом в стиле тай-дай, которые стали популярными в 60-х годах, платья с отделкой из бисера в стиле 1920-х годов и спортивные олимпийки из 1980-х.

Мини-юбка Pinterest

Кроме того, каждый четвертый опрошенный назвал узкие джинсы неотъемлемой частью своего повседневного стиля.

Интересно, что опрос также показал, что некоторые культовые предметы одежды хранятся в гардеробах женщин от 12 до 20 лет. Следовательно, по мнению большинства респондентов, нынешняя мода в основном состоит из старых трендов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие цвета и оттенки будут самыми модными летом 2020 года.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!