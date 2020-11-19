Названа самая модная верхняя одежда в сезоне зима 2020/2021
С приближением зимы нужно хорошо утеплиться, чтобы не мерзнуть в это холодное время года. Но при этом хочется выглядеть стильно и красиво.
В этом сезоне актуальными моделями остаются пуховики, шубы, дубленки, жилетки и пальто, пишет "Караван".
Шуба тедди
Уже который сезон в моде остаются объемные и теплые шубы, которые напоминают шкуру игрушечного медведя. Самые актуальные – это теплых тонов.
Двухцветная шуба
Также этой зимой будут оставаться модными разноцветные шубы. Именно они выглядят свежо и стильно.
Короткий пуховик
В сезоне также актуальны короткие пуховики, которые украсят вас с помощью пояса и пышных рукавов.
Пуховое пальто-халат
В пуховике-одеяле вы будете чувствовать себя в полном комфорте. Это универсальная вещь – уютная, объемная и благодаря поясу сможет подчеркнуть вашу талию.
Яркий пуховик
В этом сезоне дизайнеры предлагают добавить ярких красок в ваш гардероб. Поэтому смело можете покупать желтые, зеленые, розовые и красные пуховики.
Также можно приобрести пуховик с фактурой металлик. Тогда ваш образ точно привлечет внимание окружающих.
Полушубки
Короткие полушубки снова возвращаются в моду. Они очень удобны и практичны.
Дубленки
На сегодняшний день в моде остаются модели с этническими мотивами, строгие пальто-дубленки и короткие авиаторы.
Меховая жилетка
Меховые жилетки снова вернулись в моду. Современные отличаются интересным кроем – с акцентными плечами, кулисками и разрезами, капюшонами и удлиненной спинкой.
В бежевой гамме
Классическое бежевое пальто в новом сезоне может обзавестись модной компанией – шубой или пуховиком в оттенке бежевого.
Стоит отметить, что бежевые пуховики, пальто или шубка – разумная покупка. Этот цвет один из базовых и поэтому верхняя одежда не потеряет актуальности и через несколько лет.
Как сообщал OBOZREVATEL, модный ретейлер Farfetch провел опрос, в результате которого итальянцев признали самой стильной нацией в Европе. Он был осуществлен среди 14 тысяч жителей европейских стран.