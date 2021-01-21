Названа самая модная сумка 2021 года

Юля Ухина Мода 08:43, 21.01.2021

Модные эксперты Who What Wear назвали самую модную сумку 2021 года, которая уже покорила сердца многих звезд и блогеров. Так, главным must-have года является модель Prada Cleo.

Об этом сообщается на официальном сайте издания. По мнению экспертов, благодаря своей изящной форме с единственным акцентом – треугольником с логотипом итальянского дома моды, этот минималистичный аксессуар станет универсальным и классическим украшением любого образа (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Сумка Prada Cleo названа самой модной вещью года
Instagram Camille Charriere
Сумка Prada Cleo названа самой модной вещью года
Instagram Wendy Swan
Сумка Prada Cleo названа самой модной вещью года
Instagram Fanny Ekstrand

Сумку Prada Cleo уже успели полюбить влиятельные Insta-дивы, в числе которых – фешн-блогер из Парижа Камиль Шарьер, модный блогер Эмили Синдлев, которую называют одной из самых ярких фигур модной индустрии Дании, а также сингапурская it-girl Йойо Цао.

Сумка Prada Cleo названа самой модной вещью года
Instagram Camille Charriere
Сумка Prada Cleo названа самой модной вещью года
Instagram Emili Sindlev
Сумка Prada Cleo названа самой модной вещью года
Instagram YOYO CAO
Сумка Prada Cleo названа самой модной вещью года
Instagram Leonie Hanne
Сумка Prada Cleo названа самой модной вещью года
Instagram Loulou De Saison

Как сообщал OBOZREVATEL, платки снова вернулись в моду, и это один из самых стильных аксессуаров на голову зимой 2021 года. Как и с чем носить трендовый аксессуар – читайте по этой ссылке.

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Lady Мода

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