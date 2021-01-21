Названа самая модная сумка 2021 года

Модные эксперты Who What Wear назвали самую модную сумку 2021 года, которая уже покорила сердца многих звезд и блогеров. Так, главным must-have года является модель Prada Cleo.

Об этом сообщается на официальном сайте издания. По мнению экспертов, благодаря своей изящной форме с единственным акцентом – треугольником с логотипом итальянского дома моды, этот минималистичный аксессуар станет универсальным и классическим украшением любого образа (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Сумку Prada Cleo уже успели полюбить влиятельные Insta-дивы, в числе которых – фешн-блогер из Парижа Камиль Шарьер, модный блогер Эмили Синдлев, которую называют одной из самых ярких фигур модной индустрии Дании, а также сингапурская it-girl Йойо Цао.

Как сообщал OBOZREVATEL, платки снова вернулись в моду, и это один из самых стильных аксессуаров на голову зимой 2021 года. Как и с чем носить трендовый аксессуар – читайте по этой ссылке.