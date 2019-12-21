Названа самая модная обувь 2020 года. Фото

Фешн-эксперты назвали обувь, которая будет в тренде в 2020 году.
Так, по мнению авторитетных стилистов, самой популярной будет модель с квадратным носком. В частности, в такой обуви накануне появлялась на публике британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли, а также американская супермодель Белла Хадид. Об этом сообщает "HB Style".
Роузи Хантингтон-Уайтли
Фото: instagram/rosiehw
Белла Хадид
Отмечается, что в тренде будут, как ботинки, так и босоножки с носком геометрической квадратной формы, которые возвращаются в современную индустрию моды из 90-х.
Фото: instagram/buttonsandblazers
Фото: instagram/alexisforeman
Фото: instagram/nordicstylereport
Фото: instagram/egoofficial
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модные эксперты определили самые модные джинсы 2020 года.
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