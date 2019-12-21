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21 декабря • обновлено в 16:53
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Названа самая модная обувь 2020 года. Фото

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Фешн-эксперты назвали обувь, которая будет в тренде в 2020 году.

Так, по мнению авторитетных стилистов, самой популярной будет модель с квадратным носком. В частности, в такой обуви накануне появлялась на публике британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли, а также американская супермодель Белла Хадид. Об этом сообщает "HB Style".

Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи Хантингтон-Уайтли

Фото: instagram/rosiehw

Белла Хадид

Белла Хадид

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Отмечается, что в тренде будут, как ботинки, так и босоножки с носком геометрической квадратной формы, которые возвращаются в современную индустрию моды из 90-х.

Названа самая модная обувь 2020 года. Фото

Фото: instagram/buttonsandblazers

Названа самая модная обувь 2020 года. Фото

Фото: instagram/alexisforeman

Названа самая модная обувь 2020 года. Фото

Фото: instagram/nordicstylereport

Названа самая модная обувь 2020 года. Фото

Фото: instagram/egoofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модные эксперты определили самые модные джинсы 2020 года.

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Автор
Кристина Долматова
Теги
Мода Стиль
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