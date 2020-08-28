Названа самая культовая одежда всех времен. Фото
Популярный американский ретейлер Farfetch составил список самой культовой модной одежды всех времен.
Согласно результатам проведенного среди модников опроса, опубликованными изданием New York Post, лидером рейтинга с огромным отрывом стали джинсы Levi's 501. Они были впервые изготовлены в 1873 году и благодаря удобному дизайну стали любимыми брюками многих звезд Голливуда, а также работников производств. Второй в списке стала джинсовая куртка того же бренда, выпущенная в 1960-х годах.
Третье место получили уже ставшие модной легендой кроссовки Nike Air Max, четвертое – футболки-поло нью-йоркской марки Ralph Lauren, а пятое – люксовые чемоданы и сумки французского бренда Louis Vuitton.
Далее в списке следуют сапоги-угги марки Ugg, куртка-бомбер и кеды Converse Chuck Taylors. Заключительными позициями в первой десятке стали резиновая обувь Crocs и джинсы американской фирмы Guess.
Также в список вошли ремень и сланцы итальянского модного дома Gucci, солнцезащитные очки Ray-Ban Wayfarers, сандалии Birkenstocks, тренч Burberry и резиновые сапоги Hunter.
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