Названа самая культовая одежда всех времен. Фото

Популярный американский ретейлер Farfetch составил список самой культовой модной одежды всех времен.

Согласно результатам проведенного среди модников опроса, опубликованными изданием New York Post, лидером рейтинга с огромным отрывом стали джинсы Levi's 501. Они были впервые изготовлены в 1873 году и благодаря удобному дизайну стали любимыми брюками многих звезд Голливуда, а также работников производств. Второй в списке стала джинсовая куртка того же бренда, выпущенная в 1960-х годах.

Белла Хадид, Виктория Бекхэм и Джиджи Хадид в джинсах Levi's 501

Джинсовая куртка Levi's 501 (фото – izi.ua)

Третье место получили уже ставшие модной легендой кроссовки Nike Air Max, четвертое – футболки-поло нью-йоркской марки Ralph Lauren, а пятое – люксовые чемоданы и сумки французского бренда Louis Vuitton.

Кроссовки Nike Air Max (фото – prom.ua)

Футболка-поло Ralph Lauren (фото – giglio.com)

Сумка Louis Vuitton (фото – blog.luxxy.com)

Далее в списке следуют сапоги-угги марки Ugg, куртка-бомбер и кеды Converse Chuck Taylors. Заключительными позициями в первой десятке стали резиновая обувь Crocs и джинсы американской фирмы Guess.

Сапоги-euub Ugg (фото – kedon.com.ua)

кеды Converse Chuck Taylors (фото – favim.com)

Также в список вошли ремень и сланцы итальянского модного дома Gucci, солнцезащитные очки Ray-Ban Wayfarers, сандалии Birkenstocks, тренч Burberry и резиновые сапоги Hunter.

Ремень Gucci (фото – vkstore.com.ua)

Тренч Burberry (фото – luxxy.com)

Резиновые сапоги Hunter (фото – pinterest.com)

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