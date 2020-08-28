Названа самая культовая одежда всех времен. Фото

Юля Ухина Мода 12:53, 28.08.2020 Обновлено: 13:31, 28.08.2020

Популярный американский ретейлер Farfetch составил список самой культовой модной одежды всех времен.

Согласно результатам проведенного среди модников опроса, опубликованными изданием New York Post, лидером рейтинга с огромным отрывом стали джинсы Levi's 501. Они были впервые изготовлены в 1873 году и благодаря удобному дизайну стали любимыми брюками многих звезд Голливуда, а также работников производств. Второй в списке стала джинсовая куртка того же бренда, выпущенная в 1960-х годах.

Белла Хадид, Виктория Бекхэм и Джиджи Хадид в джинсах Levi's 501
Джинсовая куртка Levi's 501 (фото – izi.ua)

Третье место получили уже ставшие модной легендой кроссовки Nike Air Max, четвертое – футболки-поло нью-йоркской марки Ralph Lauren, а пятое – люксовые чемоданы и сумки французского бренда Louis Vuitton.

Кроссовки Nike Air Max (фото – prom.ua)
Футболка-поло Ralph Lauren (фото – giglio.com)
Сумка Louis Vuitton (фото – blog.luxxy.com)

Далее в списке следуют сапоги-угги марки Ugg, куртка-бомбер и кеды Converse Chuck Taylors. Заключительными позициями в первой десятке стали резиновая обувь Crocs и джинсы американской фирмы Guess.

Сапоги-euub Ugg (фото – kedon.com.ua)
кеды Converse Chuck Taylors (фото – favim.com)

Также в список вошли ремень и сланцы итальянского модного дома Gucci, солнцезащитные очки Ray-Ban Wayfarers, сандалии Birkenstocks, тренч Burberry и резиновые сапоги Hunter.

Ремень Gucci (фото – vkstore.com.ua)
Тренч Burberry (фото – luxxy.com)
Резиновые сапоги Hunter (фото – pinterest.com)

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие культовые вещи из СССР вернулись в моду в 2020 году.

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