Названа одежда, которую не стоит носить невысоким девушкам. Фото

При выборе одежды невысокие девушки должны помнить о том, что их основная задача – стать визуально выше и стройнее. Однако, сами того не подозревая, они иногда совершают ошибки, из-за которых выглядят не так хорошо, как им хотелось бы.

В связи с этим стилист Юлия Павлова рассказала о том, какую одежду не стоит носить модницам с маленьким ростом. Об этом пишет издание "Рамблер Женский".

Жакет прямого кроя или оверсайз

Девушкам с маленьким ростом не стоит носить длинные жакеты и модели оверсайз – они будут "тянуть" их книзу. Стилист посоветовала модницам выбирать укороченные пиджаки, но помнить: они не должны заканчиваться ниже талии.

Одежда с заниженной талией

Вещи, у которых линия талии занижена, создадут впечатление, что у женщины короткие ноги – это совсем не нужно невысокой даме. Проходите мимо такой одежды и присматривайте модели брюк с высокой посадкой и платья, у которых талия "на своем месте".

Детская одежда

Если хочется выглядеть достойно, лучше подбирать элегантные вещи, отказываясь при этом от бантиков, воротничков, милых круглых пуговиц на блузках и куртках, а также от забавных принтов.

"Девушка с маленьким ростом и так выглядит издалека как подросток. Не стоит еще больше подчеркивать это детскими вещами", – отметила Павлова.

Контрастный образ

Контрастные цвета разбивают фигуру на отдельные части, и маленький рост сразу бросается в глаза. Считается, что низеньким девушкам лучше собирать монохромные образы.

"Это помогает создать единую вертикальную линию для получения изысканного и классного результата", – заявила стилист.

Обувь с ремешком

Ремешок "перерезает" ногу и делает ее визуально короче. Поэтому стилист посоветовала выбирать невысоким девушкам туфли без ремешка. Самая подходящая для них обувь – аккуратные лодочки, желательно, телесного цвета. Такие туфли не только удлиняют ноги, но и подходят к любому наряду.

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