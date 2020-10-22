Названа одежда, которую не стоит носить невысоким девушкам. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Мода
2,8 т.
Названа одежда, которую не стоит носить невысоким девушкам

При выборе одежды невысокие девушки должны помнить о том, что их основная задача – стать визуально выше и стройнее. Однако, сами того не подозревая, они иногда совершают ошибки, из-за которых выглядят не так хорошо, как им хотелось бы.

В связи с этим стилист Юлия Павлова рассказала о том, какую одежду не стоит носить модницам с маленьким ростом. Об этом пишет издание "Рамблер Женский".

Жакет прямого кроя или оверсайз

Девушкам с маленьким ростом не стоит носить длинные жакеты и модели оверсайз – они будут "тянуть" их книзу. Стилист посоветовала модницам выбирать укороченные пиджаки, но помнить: они не должны заканчиваться ниже талии.

Названа одежда, которую не стоит носить невысоким девушкам. Фото

Одежда с заниженной талией

Вещи, у которых линия талии занижена, создадут впечатление, что у женщины короткие ноги – это совсем не нужно невысокой даме. Проходите мимо такой одежды и присматривайте модели брюк с высокой посадкой и платья, у которых талия "на своем месте".

Названа одежда, которую не стоит носить невысоким девушкам. Фото

Детская одежда

Если хочется выглядеть достойно, лучше подбирать элегантные вещи, отказываясь при этом от бантиков, воротничков, милых круглых пуговиц на блузках и куртках, а также от забавных принтов.

"Девушка с маленьким ростом и так выглядит издалека как подросток. Не стоит еще больше подчеркивать это детскими вещами", – отметила Павлова.

Названа одежда, которую не стоит носить невысоким девушкам. Фото

Контрастный образ

Контрастные цвета разбивают фигуру на отдельные части, и маленький рост сразу бросается в глаза. Считается, что низеньким девушкам лучше собирать монохромные образы.

"Это помогает создать единую вертикальную линию для получения изысканного и классного результата", – заявила стилист.

Названа одежда, которую не стоит носить невысоким девушкам. Фото

Обувь с ремешком

Ремешок "перерезает" ногу и делает ее визуально короче. Поэтому стилист посоветовала выбирать невысоким девушкам туфли без ремешка. Самая подходящая для них обувь – аккуратные лодочки, желательно, телесного цвета. Такие туфли не только удлиняют ноги, но и подходят к любому наряду.

Названа одежда, которую не стоит носить невысоким девушкам. Фото

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