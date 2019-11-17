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18 ноября • обновлено в 02:23
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Названа новая опасность шопоголизма

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Шопоголизм у людей после 50 лет может свидетельствовать о развитии болезни Альцгеймера.

Специалисты Джорджтаунского университета провели исследование, в котором приняли участие около девяти тысяч семей. Почти в половине из них был страдающий болезнью Альцгеймера, передают Факты.

Как показали наблюдения, люди в начальной стадии болезни действительно становились транжирами, они опустошали свои банковские счета, тратя деньги на ненужные вещи.

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При болезни Альцгеймера, которая прогрессирует постепенно и проявляется обычно после 60 лет, человек начинает забывать события, которые произошли на днях, дорогу домой, не узнает родных. Считается, что недуг связан с отложением бета-амилоидного белка в мозге.

Названа новая опасность шопоголизма

Как писал OBOZREVATEL, раннее стилисты назвали топ-5 популярных вещей, от которых следует отказаться, поскольку они потеряли свою актуальность.

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