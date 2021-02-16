Названа модная обувь весны 2021. Фото

Дизайнеры выделили 3 модели обуви, которые помогут выглядеть стильно и при этом чувствовать себя комфортно весной 2021 года.

Оригинальные кроссовки

Для этого сезона идеально подойдет яркая и броская модель. Например, Reebok совместно с DreamWorks Animation и Universal Brand Development создали уникальную коллекцию кроссовок, дизайн которых посвящен милому панде По. Об этом пишет Cosmopolitan (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Оригинальные кроссовки – тренд сезона. cosmo.com.ua

Кроссовки с ярким принтом. cosmo.com.ua

Минималистичные лоферы

Отличная альтернатива ботинкам, туфлям и ботильонам. Лоферы можно сочетать с высокими носками, как это делают многие модницы.

Минималистичные лоферы. cosmo.com.ua

Лоферы актуальны этой весной. cosmo.com.ua

Футуристичные высокие челси

Несмотря на то, что это тренд прошлой осени, этой весной он тоже не теряет своей актуальности. Высокая подошва и длина выше косточки – главные условия модного и привлекательного образа. Ирина Шейк, Эльза Хоск, София Коэльо, Матильда Джерф – лишь малая часть модных блогеров, которым тоже полюбилась эта обувь.

Футуристичные высокие челси. cosmo.com.ua

Модная обувь 2021. cosmo.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, тренды весны-2021, которые можно носить уже сейчас. OBOZREVATEL расскажет о 5 самых модных вещах, которые можно носить и зимой. Они сделают ваш образ незабываемым.