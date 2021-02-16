Названа модная обувь весны 2021. Фото

Дизайнеры выделили 3 модели обуви, которые помогут выглядеть стильно и при этом чувствовать себя комфортно весной 2021 года.

Оригинальные кроссовки

Для этого сезона идеально подойдет яркая и броская модель. Например, Reebok совместно с DreamWorks Animation и Universal Brand Development создали уникальную коллекцию кроссовок, дизайн которых посвящен милому панде По. Об этом пишет Cosmopolitan (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Минималистичные лоферы

Отличная альтернатива ботинкам, туфлям и ботильонам. Лоферы можно сочетать с высокими носками, как это делают многие модницы.

Футуристичные высокие челси

Несмотря на то, что это тренд прошлой осени, этой весной он тоже не теряет своей актуальности. Высокая подошва и длина выше косточки – главные условия модного и привлекательного образа. Ирина Шейк, Эльза Хоск, София Коэльо, Матильда Джерф – лишь малая часть модных блогеров, которым тоже полюбилась эта обувь.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренды весны-2021, которые можно носить уже сейчас. OBOZREVATEL расскажет о 5 самых модных вещах, которые можно носить и зимой. Они сделают ваш образ незабываемым.