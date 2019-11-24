Назван цвет Нового года-2020: в чем надо встречать Крысу

Цветом Нового года-2020 является белый, именно в нем рекомендуется встречать праздник.

Как передают Факты, также для новогоднего образа отлично подойдут другие оттенки цвета металлик: серый, серебристый, черный.

Образ к году Крысы должен быть легким и непринужденным, можно дополнить его деталями молочного, пастельного, кофейного оттенков.

Будут не лишними также металлические аксессуары и украшения: подвески, кулоны, броши металлического оттенка, серебряный пояс на платье, серебристые туфли или клатч со стразами.

Стоит избегать ярких цветов. Под запретом также животные принты, агрессивный красный и насыщенный синий цвет.

Также не стоит в новогодний вечер надевать вещи с изображением котов, а о леопардовом платье точно лучше забыть до следующего года.

Новый год 2020 - год Белой Металлической Крысы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премиальный бренд лакокрасочных покрытий Dulux объявил цвет 2020 года.

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