Назван самый женственный тренд маникюра весны 2020

Весной 2020 года в тренды возвращается оттенок rose gold. Сочетание мерцающего золотистого глиттера и бледно-розовой, практически пудровой основы бьет рекорды популярности.

Подобные цветовые комбинации смотрятся уместно в любой ситуации, пишет Cosmopolitan.

Такой цвет ногтей делает руки более ухоженными визуально и красиво подсвечивают любой цвет кожи — от фарфорового до бронзового.

Cosmopolitan

Cosmopolitan

Cosmopolitan

Cosmopolitan

Cosmopolitan

Как ранее писал OBOZREVATEL, выбор нового цвета ногтей, дизайна или техники нейл-арта для весны 2020 не должен быть продиктован офисным дресс-кодом, длиной ногтей, гардеробом и прочими факторами. Маникюр является не просто дополнением к образу, но отдельным его элементом.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!