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22 марта • обновлено в 11:35
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Назван самый женственный тренд маникюра весны 2020

1.9т
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Весной 2020 года в тренды возвращается оттенок rose gold. Сочетание мерцающего золотистого глиттера и бледно-розовой, практически пудровой основы бьет рекорды популярности.

Подобные цветовые комбинации смотрятся уместно в любой ситуации, пишет Cosmopolitan.

Назван самый женственный тренд маникюра весны 2020

Такой цвет ногтей делает руки более ухоженными визуально и красиво подсвечивают любой цвет кожи — от фарфорового до бронзового.

Назван самый женственный тренд маникюра весны 2020

Cosmopolitan

Назван самый женственный тренд маникюра весны 2020

Cosmopolitan

Назван самый женственный тренд маникюра весны 2020

Cosmopolitan

Назван самый женственный тренд маникюра весны 2020

Cosmopolitan

Назван самый женственный тренд маникюра весны 2020

Cosmopolitan

Как ранее писал OBOZREVATEL, выбор нового цвета ногтей, дизайна или техники нейл-арта для весны 2020 не должен быть продиктован офисным дресс-кодом, длиной ногтей, гардеробом и прочими факторами. Маникюр является не просто дополнением к образу, но отдельным его элементом.

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Автор
Мария Дидык
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