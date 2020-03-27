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27 марта • обновлено в 23:10
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/ Мода

Назван самый странный модный тренд весны 2020 года

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Тренд на широкие брюки, перехваченные внизу ремешками босоножек или кожаными лентами туфель уверенно набирает популярность в модных кругах.

Так, первой такое необычное решение примеряла Хайли Бибер, пишет Cosmopolitan.

Хайли Бибер

Хайли Бибер

cosmo.ru

Каролин Даур застегнула тонкие ремешки своих белых босоножек поверх брючин льняного комбинезона цвета хаки.

Каролин Даур

Каролин Даур

cosmo.ru

Эмили Ратаковски выбрала черные босоножки и черные брюки.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

cosmo.ru

Кайли Дженнер выбрала для модного эксперимента джинсы.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

cosmo.ru

Блогер Александра Лапп подобрала голубой комбинезон с укороченными брюками к красным босоножкам.

Александра Лапп

Александра Лапп

cosmo.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие сумки будут в моде весной 2020.

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Автор
Мария Дидык
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