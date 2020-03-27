Назван самый странный модный тренд весны 2020 года

Тренд на широкие брюки, перехваченные внизу ремешками босоножек или кожаными лентами туфель уверенно набирает популярность в модных кругах.
Так, первой такое необычное решение примеряла Хайли Бибер, пишет Cosmopolitan.
Хайли Бибер
cosmo.ru
Каролин Даур застегнула тонкие ремешки своих белых босоножек поверх брючин льняного комбинезона цвета хаки.
Каролин Даур
cosmo.ru
Эмили Ратаковски выбрала черные босоножки и черные брюки.
Эмили Ратаковски
cosmo.ru
Кайли Дженнер выбрала для модного эксперимента джинсы.
Кайли Дженнер
cosmo.ru
Блогер Александра Лапп подобрала голубой комбинезон с укороченными брюками к красным босоножкам.
Александра Лапп
cosmo.ru
Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие сумки будут в моде весной 2020.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!