Назван самый популярный в мире бренд

Аналитическая платформа Lyst опубликовала рейтинг брендов, которые пользователи искали чаще всего. Так, на этот раз самой популярной компанией признали Gucci.

Они поднялись с третьего места на первое. Второе место занял бренд Off-White, а третье – Nike, говорится на сайте Lyst.

Кроме того, в рейтинг попали Prada, Balenciaga, Fendi, Marine Serre и Givenchy.

Gucci возглавил рейтинг самых популярных брендов Fragrantica

Также аналитическая компания составила рейтинг самых востребованных товаров. У мужчин это оказалась пара Dior Men x Air Jordan 1. Второе место заняли клоги Birkenstock, а третье – спортивки Nike.

Отметим, что в десятку лучших также попали носки Balenciaga, тапочки UGG, маска Adidas, худи Off-White, кроссовки Travis Scott x Nike Air Max 270, ботинки Prada и шорты Patagonia.

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