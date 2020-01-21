Назван самый неожиданный тренд зимы 2020. Фото

Модные эксперты утверждают, что наиболее популярная вещь зимы 2020 — шифоновое платье.

Об этом сообщает "Голос.UA". По словам издания, популярная длина подобной модели — миди. Что касается цвета, то лучше всего выбирить в темных оттенках или же создавать светлые тотал-луки.

Фото: dressa.com.ua

Фото: gepur.com

Фото: golos.ua

Отмечается, что шифоновое платье можно носить с сапогами с широким голенищем или же с грубыми вариантами. Также его можно сочетать с модными и необычными ремнями.

Фото: shafa.ua

Фото: instagram/leoniehanne

Фото: golos.ua

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