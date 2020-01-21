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21 января • обновлено в 17:39
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Назван самый неожиданный тренд зимы 2020. Фото

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Модные эксперты утверждают, что наиболее популярная вещь зимы 2020 — шифоновое платье.

Об этом сообщает "Голос.UA". По словам издания, популярная длина подобной модели — миди. Что касается цвета, то лучше всего выбирить в темных оттенках или же создавать светлые тотал-луки.

Назван самый неожиданный тренд зимы 2020. Фото

Фото: dressa.com.ua

Назван самый неожиданный тренд зимы 2020. Фото

Фото: gepur.com

Назван самый неожиданный тренд зимы 2020. Фото

Фото: golos.ua

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Отмечается, что шифоновое платье можно носить с сапогами с широким голенищем или же с грубыми вариантами. Также его можно сочетать с модными и необычными ремнями.

Назван самый неожиданный тренд зимы 2020. Фото

Фото: shafa.ua

Назван самый неожиданный тренд зимы 2020. Фото

Фото: instagram/leoniehanne

Назван самый неожиданный тренд зимы 2020. Фото

Фото: golos.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы самые модные джинсы 2020 года

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Автор
Кристина Долматова
Теги
Мода Стиль
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