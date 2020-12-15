Назван самый модный оттенок помады сезона зима-2021

Любой образ девушки всегда может дополнить помада стильного оттенка. В зимнем сезоне 2021 самым популярным будет винный цвет, который идеально подойдет для особых случаев.

Для ежедневного макияжа можно использовать сочный ягодный оттенок. Об этом сообщает издание Cosmopolitan.

Так, такой цвет помады подойдет каждой представительнице прекрасного пола и сделает образ ярким и сногсшибательным.

Стоит отметить, что лучше выбрать полупрозрачный финиш, который будет выглядеть более натурально и уместно на любом мероприятии.

Модный оттенок помады Cosmopolitan

Кроме того, следует покупать оттеночные бальзамы или помады с ухаживающими свойствами, которые имеют такой нежный финиш.

Сочный ягодный оттенок помады Cosmopolitan

Как сообщал OBOZREVATEL, с приближением зимы нужно хорошо утеплиться, чтобы не мерзнуть в это холодное время года. Названа самая модная верхняя одежда в сезоне зима 2021.