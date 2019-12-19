Назван самый модный маникюр 2020 года. Фото

Эксперты в индустрии nail-арта определили самый модный маникюр 2020 года.
Так, по их данным, сверхпопулярностью будет пользоваться ногтевой дизайн в молочных оттенках. Об этом сообщает "HB Style".
Фото: instagram/mia__pp
Фото: modnail.ru
Фото: instagram/nails_agatha
"Минималистичный, но роскошный, этот молочный маникюр сочетает в себе комфорт, чистоту и благородство. Выбирайте непрозрачные молочные оттенки, которые абсолютно универсальны и подойдут под любой, даже самый дерзкий образ", — утверждают эксперты.
Фото: mykaleidoscope.ru
Фото: instagram/ninails
Фото: fotostrana.ru
Фото: mykaleidoscope.ru
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