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19 декабря • обновлено в 14:39
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Назван самый модный маникюр 2020 года. Фото

1.1т
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Эксперты в индустрии nail-арта определили самый модный маникюр 2020 года.

Так, по их данным, сверхпопулярностью будет пользоваться ногтевой дизайн в молочных оттенках. Об этом сообщает "HB Style".

Назван самый модный маникюр 2020 года. Фото

Фото: instagram/mia__pp

Назван самый модный маникюр 2020 года. Фото

Фото: modnail.ru

Назван самый модный маникюр 2020 года. Фото

Фото: instagram/nails_agatha

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"Минималистичный, но роскошный, этот молочный маникюр сочетает в себе комфорт, чистоту и благородство. Выбирайте непрозрачные молочные оттенки, которые абсолютно универсальны и подойдут под любой, даже самый дерзкий образ", — утверждают эксперты.

Назван самый модный маникюр 2020 года. Фото

Фото: mykaleidoscope.ru

Назван самый модный маникюр 2020 года. Фото

Фото: instagram/ninails

Назван самый модный маникюр 2020 года. Фото

Фото: fotostrana.ru

Назван самый модный маникюр 2020 года. Фото

Фото: mykaleidoscope.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какой маникюр подобрать на Новый год 2020 и как не ошибиться, чтобы Крыса принесла удачу.

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Автор
Кристина Долматова
Теги
Мода Стиль
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