Назван самый модный купальник на лето 2020 года

Раздельный купальник с полностью открытой спиной станет самой популярной моделью на лето 2020 года.

Как сообщает Page Six, он состоит из топа-бандо и трусов на высокой талии. При этом топ представляет собой прямоугольный отрезок ткани на груди, концы которого стягиваются бретелями за спиной.

Фото: frankiesbikinis.com

По информации издания, за последний месяц в таком бикини появились самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер, супермодели Кендалл Дженнер и Белла Хадид, актриса Ванесса Хадженс, телезвезда Ханна Браун и другие звезды.

Фото: pagesix.com

Фото: pagesix.com

Фото: frankiesbikinis.com

На опубликованных в Instagram снимках девушки позировали в купальниках марки Frankies Bikinis.

Фото: frankiesbikinis.com

Фото: frankiesbikinis.com

Фото: frankiesbikinis.com

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как выбрать идеальный купальник по типу фигуры.