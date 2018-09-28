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Назван самый модный фасон туфель 2019 года

1.9тЧитать материал на украинском

Модные эксперты и стилисты назвали самую модную модель туфлей в следующем году.

Фасон был выбран после публикации в издании Vogue фотографии американской модели Кендалл Дженнер в белых туфлях с вытянутым мыском и открытой пяткой, сделанной в Париже.

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Стилисты назвали эту модель туфель новой it-обувью (дорогой и стопроцентно узнаваемой) 2019 года. Под белые туфли супермодель надела темно-синее мини-платье бюстье и дополнила наряд сумкой-клатчем с монограммами логотипа Dior и узкими солнечными очками.

Назван самый модный фасон туфель 2019 года

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, стилисты и модные эксперты назвали самый удачный "лук" для осени 2018 года.

Персона
Кендалл Дженнер
Место
ФранцияПариж
Объект
Мода
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