Назван самый "горячий" тренд сезона зима 2020/2021

София Ковнир Мода 02:20, 25.11.2020

В сезоне зима 2020/2021 в тренде остаются модные свитера с вырезами, которые украсят каждую девушку.

Оригинальную модель можно приобрести в любом магазине, ведь на сегодняшний день – это писк моды, пишет "Cosmopolitan".

Так, такой цельный свитер с вырезами будет интересным вариантом для выхода на публику.

Поверьте, увидев ваш образ, окружающие модницы захотят такой же.

В тренде остаются модные свитера с вырезами
"Cosmopolitan"
В тренде остаются модные свитера с вырезами
"Cosmopolitan"
В тренде остаются модные свитера с вырезами
"Cosmopolitan"
В тренде остаются модные свитера с вырезами
"Cosmopolitan"
В тренде остаются модные свитера с вырезами
"Cosmopolitan"

Как сообщал OBOZREVATEL, зимой 2020-2021 годов дизайнеры предлагают нам пуховики и свитера самых разнообразных и интересных фасонов. Вновь в моду входит классика и 1980-е, а также прочно удерживает свои позиции оверсайз.

Комментировать
Lady Мода

Смотрите также

Денег не будет

Названо имя воина ВСУ, который погиб от пули снайпера на Донбассе. Фото Героя

Россия обвинила США в нарушении границы и направила военных на подмогу

Кива устроил шоу с Украиной на поводке: названы расценки массовки. Фото и видео

Байден выбрал на ключевые посты критиков России и Путина