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Назван первый модный тренд 2019 года

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Американское издание Vogue проанализировало Instagram-аккаунты знаменитостей и фешен-блогеров и выявило первый модный тренд 2019 года.

Как сообщает издание, популярные в 1990-х кислотные оттенки могут стать главными цветами в новом году. Так, знаменитая американская модель, младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер опубликовала на своей странице в Instagram фотографии в одежде и украшениях неонового зеленого цвета.

Также ее младшая сестра, модель и предпринимательница Кайли Дженнер в начале года показала подписчикам изменения в своей внешности. Звезда покрасила волосы в голубой оттенок индиго.

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Названы главные тренды модной одежды на 2019 год

🥶

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

to 2019 please ...

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Тенденцию поддержали и японские близнецы из поп-дуэта Amiaya: сестры перекрасились в кислотно-розовый цвет.

Их примеру последовала и американская хип-хоп-певица Cardi B.

Outfit @dolcegabbana

Публикация от CARDIVENOM (@iamcardib)

Как сообщал OBOZREVATEL, американский интернет-сервис Pinterest перечислил главные женские бьюти-тренды 2019 года. Так, самыми востребованными прическами станут короткая челка до бровей, а также окрашивание волос в лиловые и серебристые оттенки.

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