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/Мода

Назван новый популярный у знаменитостей тренд

2.1тЧитать материал на украинском

Монохромная белая одежда стала новым летним трендом у знаменитостей.

Так, на это обратило внимание издание Footwear News. Отметим, что в таком образе папарацци сфотографировали индийскую актрису Приянку Чопру в аэропорту: на ней были белые рубашка, брюки и блейзер. Свой наряд знаменитость дополнила белой сумкой и бежевыми туфлями.

Назван новый популярный у знаменитостей тренд

Приянка Чопра

Фото: tengrinews.kz

Назван новый популярный у знаменитостей тренд

Приянка Чопра и ее супруг Ник Джонас

Фото: pinterest.com

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В похожей одежде вышла на публику американская певица и актриса Селена Гомес. В преддверии Каннского фестиваля девушка прибыла в Ниццу в белых топе и брюках, а также длинном кардигане цвета слоновой кости.

Назван новый популярный у знаменитостей тренд

Селена Гомес

Фото: tengrinews.kz

Назван новый популярный у знаменитостей тренд

Селена Гомес

Фото: spletnik.ru

Кроме того, тенденцию поддержала и супермодель Белла Хадид. На Неделе моды в Нью-Йорке она появилась в белой футболке Off-White, которую скомбинировала с расклешенными брюками, курткой и сапогами этого же цвета.

Назван новый популярный у знаменитостей тренд

Белла Хадид

Фото: tengrinews.kz

Назван новый популярный у знаменитостей тренд

Белла Хадид

Фото: instagram/bellahadid

Отметим, что такую популярность данного модного тренда среди звезд эксперты объясняют несколькими причинами. Во-первых, белый отлично комбинируется со всеми остальными цветами. Во-вторых, подобная гамма позволяет легко выделяться на фоне других людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее институт цвета Pantone составил список модных цветов 2019 года.

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Персоны
Селена ГомесБелла Хадид
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Яремин Марина
Яремин Марина
К тому же сейчас большие размеры вообще не проблема! Я на Свитстайле нашла отечественные фабрики, которые шьют по индивидуальным меркам
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