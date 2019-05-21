Назван новый популярный у знаменитостей тренд

Монохромная белая одежда стала новым летним трендом у знаменитостей.
Так, на это обратило внимание издание Footwear News. Отметим, что в таком образе папарацци сфотографировали индийскую актрису Приянку Чопру в аэропорту: на ней были белые рубашка, брюки и блейзер. Свой наряд знаменитость дополнила белой сумкой и бежевыми туфлями.
Приянка Чопра
Фото: tengrinews.kz
Приянка Чопра и ее супруг Ник Джонас
Фото: pinterest.com
В похожей одежде вышла на публику американская певица и актриса Селена Гомес. В преддверии Каннского фестиваля девушка прибыла в Ниццу в белых топе и брюках, а также длинном кардигане цвета слоновой кости.
Селена Гомес
Фото: tengrinews.kz
Селена Гомес
Фото: spletnik.ru
Кроме того, тенденцию поддержала и супермодель Белла Хадид. На Неделе моды в Нью-Йорке она появилась в белой футболке Off-White, которую скомбинировала с расклешенными брюками, курткой и сапогами этого же цвета.
Белла Хадид
Фото: tengrinews.kz
Белла Хадид
Фото: instagram/bellahadid
Отметим, что такую популярность данного модного тренда среди звезд эксперты объясняют несколькими причинами. Во-первых, белый отлично комбинируется со всеми остальными цветами. Во-вторых, подобная гамма позволяет легко выделяться на фоне других людей.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее институт цвета Pantone составил список модных цветов 2019 года.
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