Воплощает спокойствие и уверенность: назван главный цвет 2020 года

Американский Институт цвета Pantone назвал главным оттенком 2020 года классический синий.
Об этом сообщили на официальном сайте института, отметив, что он воплощает спокойствие и уверенность.
"Мы живем во времена, когда необходимо доверие и вера. Это постоянство и уверенность передает PANTONE 19-4052 "классический синий", солидный и надежный синий оттенок, на который мы всегда можем положиться", — сказала о нем директор института Леатрис Эйсман.
Фото: pantone.com
Фото: pantone.com
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, главным цветом 2019 года был Living Corall — жизнеутверждающий коралловый с золотистым оттенком.
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