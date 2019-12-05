Воплощает спокойствие и уверенность: назван главный цвет 2020 года

Американский Институт цвета Pantone назвал главным оттенком 2020 года классический синий.

Об этом сообщили на официальном сайте института, отметив, что он воплощает спокойствие и уверенность.

"Мы живем во времена, когда необходимо доверие и вера. Это постоянство и уверенность передает PANTONE 19-4052 "классический синий", солидный и надежный синий оттенок, на который мы всегда можем положиться", — сказала о нем директор института Леатрис Эйсман.

Фото: pantone.com

Фото: pantone.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, главным цветом 2019 года был Living Corall — жизнеутверждающий коралловый с золотистым оттенком.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!