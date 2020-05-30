Озвучен главный тренд в маникюре на лето 2020. Фото

Алина Мельник Мода 02:45, 31.05.2020

Радужный маникюр стал новым трендом в маникюре. Так, яркий летний принт на ногтях, который во время пандемии коронавируса стал своеобразным символом надежды, вновь возвращается в моду.

Такой маникюр можно сделать и в домашних условиях, отмечают мастера и делятся в Instagram всевозможными идеями росписи ногтей в оттенках радуги под хештегом #quarantinenails. OBOZREVATEL предлагает увидеть самые разные варианты такого маникюра.

Маникюр весна-лето 2020
instagram.com/xjuliatalisman
Радужные ногти
instagram.com/90_piombo_
Радужный маникюр 2020
instagram.com/missladyfinger
Светлый маникюр на короткие ногти
instagram.com/zazustudiolodz
Красивый маникюр 2020 – фото
instagram.com/laurenfoynails
Яркий маникюр на лето
instagram.com/emiie_nailbar
Французский маникюр 2020
instagram.com/adabellebuntrock
Модный маникюр
instagram.com/vinanailshouston
Яркий маникюр амбре 2020
instagram.com/exoticunique_nails
Светлый маникюр на длинные ногти
instagram.com/nailzbycin
Летний маникюр
instagram.com/that.nailgirl
Салатовый маникюр 2020
instagram.com/nailthentic

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