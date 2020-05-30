Озвучен главный тренд в маникюре на лето 2020. Фото

Радужный маникюр стал новым трендом в маникюре. Так, яркий летний принт на ногтях, который во время пандемии коронавируса стал своеобразным символом надежды, вновь возвращается в моду.

Такой маникюр можно сделать и в домашних условиях, отмечают мастера и делятся в Instagram всевозможными идеями росписи ногтей в оттенках радуги под хештегом #quarantinenails. OBOZREVATEL предлагает увидеть самые разные варианты такого маникюра.

Маникюр весна-лето 2020 instagram.com/xjuliatalisman

Радужные ногти instagram.com/90_piombo_

Радужный маникюр 2020 instagram.com/missladyfinger

Светлый маникюр на короткие ногти instagram.com/zazustudiolodz

Красивый маникюр 2020 – фото instagram.com/laurenfoynails

Яркий маникюр на лето instagram.com/emiie_nailbar

Французский маникюр 2020 instagram.com/adabellebuntrock

Модный маникюр instagram.com/vinanailshouston

Яркий маникюр амбре 2020 instagram.com/exoticunique_nails

Светлый маникюр на длинные ногти instagram.com/nailzbycin

Летний маникюр instagram.com/that.nailgirl

Салатовый маникюр 2020 instagram.com/nailthentic

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