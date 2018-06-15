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Натали Портман покорила красотой в трендовом платье в горошек

1.1тЧитать новость на украинском

Актриса Натали Портман продемонстрировала эффектный и изысканный образ. Вчера вечером в Нью-Йорке прошла премьера документальной картины "Eating Animals". Натали принимала участие в работе над лентой: именно ее голос звучит за кадром.

Для выхода в свет 37-летняя Портман выбрала белое платье с многоярусной юбкой и открытыми плечами от Miu Miu.

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Натали Портман

Фото: Getty

Натали Портман

Фото: Getty

Наряд в горошек звезда дополнила серьгами-кольцами и черным клатчем. Волосы Портман собрала в пучок.

Ранее OBOZREVATEL решил сравнить образы Кейт Миддлтон и Меган Маркл во время их дебютного выхода с королевой.

Персона
Натали Портман
Место
США
Объект
Мода
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