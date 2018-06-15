Натали Портман покорила красотой в трендовом платье в горошек

Актриса Натали Портман продемонстрировала эффектный и изысканный образ. Вчера вечером в Нью-Йорке прошла премьера документальной картины "Eating Animals". Натали принимала участие в работе над лентой: именно ее голос звучит за кадром.

Для выхода в свет 37-летняя Портман выбрала белое платье с многоярусной юбкой и открытыми плечами от Miu Miu.

Новости Натали Портман после родов восхитила стройной фигурой

Натали Портман Фото: Getty

Натали Портман Фото: Getty

Наряд в горошек звезда дополнила серьгами-кольцами и черным клатчем. Волосы Портман собрала в пучок.

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