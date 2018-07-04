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Настя Каменских надела сексуальную юбку за 2000 гривен

1.1тЧитать новость на украинском

Певица Настя Каменских продемонстрировала стильный и сексуальный образ. Для съемок "Х-фактор" Настя выбрала яркий наряд.

На фото в Instagram артистка позирует в леопардовой юбке-карандаш от Katimò Clothes, стоимостью две тысячи гривен, и топе со страусовым перьям от LALO.

Настя Каменских

Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских

Фото: instagram.com/kamenskux

Юбка как у Насти

Скриншот

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Свой эффектный образ знаменитость дополнила туфлями от Marsala.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Настя Каменских удивила ярким образом на светском мероприятии. Для вечеринки журнала "Pink" Настя выбрала полупрозрачный комбинезон розового цвета, напоминающий костюм парашютиста.

Персона
Настя Каменских
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