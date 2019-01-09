Нарушают этикет: российских мужчин обвинили в безвкусице

Эксперты по этикету раскритиковали российских мужчин, которые носят деловые костюмы со спортивной обувью.

Как сообщает "Лента", педагог-консультант Татьяна Николаева порекомендовала избегать такого сочетания, несмотря на популярность стиля smart casual ("элегантно-повседневный" стиль).

"Да, можно надеть на вечернее мероприятие что-то, допустим, воздушное для верха и в обуви подобрать что-то без каблука. Но никак не кроссовки, как бы это модно ни было", — рассказала она.

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В свою очередь эксперт Элеонора Басманова отметила, что учитывать тенденции следует только при подготовке к "узким" вечеринкам. По ее мнению, мужчины, которые комбинируют официальную одежду с кроссовками, грубо нарушают правила этикета.

Басманова считает, что вечерний прием предполагает хорошую и качественную обувь, а также заколотые волосы.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась подробка худших трендов ушедшего 2018 года, в которую вошли джинсы с низкой посадкой, высокие угги и кроссовки-носки.

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