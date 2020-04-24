Двух народных депутатов-женщин заметили в Верховной Раде с дорогими сумочками от известных брендов, стоимостью в пределах 30-60 тысяч гривен.

Об этом в Facebook написала журналистка Анна Стешенко. Она отметила, что пока большинство украинцев находятся дома на карантине и в стране кризис, депутаты не изменяют своим привычкам носить в Раду дорогие бренды.

Так юрист и нардеп от "Слуги народа" Ольга Савченко пришла в парламент с сумочкой Versace из последней коллекции. По словам журналистки, такую на скидке уже можно купить в Киеве почти за 30 тысяч гривен.

Нардепы Алена Шкрум и Ольга Савченко

А вот нардеп из "Батькивщины" Алена Шкрум пришла с сумкой Gucci из старой коллекции, но по sale-цене чуть больше 56 тысяч гривен.

"Правда, с этой сумкой она ходит в парламент уже как минимум год. Могут себе позволить. "Народные", ведь наши", – подчеркнула Стешенко, добавив, что фото депутатов не ее, а взяты с просторов интернета.

"До сих пор никого в TTSWTRS?", "По-богатому", "Шкрум мамино пальто донашивает?", "Раз купили, то надо уже и носить, чего ты", – комментируют ее пост подписчики.

Сумка, как у депутата Ольги Савченко Facebook/Анна Стешенко

Сумка, как у депутата Алены Шкрум Facebook/Анна Стешенко

Комментарии украинцев Facebook/Анна Стешенко

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат "Слуги народа" Оксана Дмитриева нарвалась на критику из-за слишком дорогой одежды, в которой ее заметили в стенах Верховной Рады.