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Надя Дорофеева вышла в свет в платье с высоким разрезом за 18 тысяч гривен

2.7тЧитать новость на украинском

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева продемонстрировала эффектный образ.

Для съемок "Лиги смеха" Надежда выбрала оригинальный наряд в горошек от украинского бренда Marianna Senchina.

На фото в Instagram певица позирует в романтичном платье с бархатными бантами, стоимостью 580 евро (17,700 гривен).

Надя Дорофеева

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Новости
Надя Дорофеева засветилась в купальнике

Свой образ Дорофеева дополнила черными босоножками и массивными серьгами.

Платье как у Нади

скриншот

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Надя Дорофеева попала на обложку популярного журнала Pink.

Персона
Надя Дорофеева
Место
Украина
Объекты
МодаСтиль
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