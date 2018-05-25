Надя Дорофеева вышла в свет в платье с высоким разрезом за 18 тысяч гривен

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева продемонстрировала эффектный образ.
Для съемок "Лиги смеха" Надежда выбрала оригинальный наряд в горошек от украинского бренда Marianna Senchina.
На фото в Instagram певица позирует в романтичном платье с бархатными бантами, стоимостью 580 евро (17,700 гривен).
Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Свой образ Дорофеева дополнила черными босоножками и массивными серьгами.
Платье как у Нади
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Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Надя Дорофеева попала на обложку популярного журнала Pink.