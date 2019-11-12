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12 ноября • обновлено в 14:22
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"На охоту вышла": нардеп позабавила сеть откровенным нарядом в Раде

3.7т
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Нардепы от "Слуги народа" продолжают демонстрировать в Раде модные обновки. На днях в центре внимания оказалась Елена Шуляк, а сегодня в объектив попала Ирина Аллахвердиева.

Снимком нардепа в Верховной Раде поделился фотограф Ян Доброносов в своем Facebook.

Ирина Аллахвердиева

Ирина Аллахвердиева

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Судя по фото, Ирина любит оказываться в центре внимания. Ведь на заседании в Верховной Раде Аллахвердиева появилась в белом платье выше колена с кружевным верхом, сквозь который просвечивалось нижнее белье.

Ирина Аллахвердиева

Ирина Аллахвердиева

Ян Доброносов

Под публикацией пользователи принялись комментировать модный образ нардепа:

"На охоту вышла": нардеп позабавила сеть откровенным нарядом в Раде
"На охоту вышла": нардеп позабавила сеть откровенным нарядом в Раде
"На охоту вышла": нардеп позабавила сеть откровенным нарядом в Раде
"На охоту вышла": нардеп позабавила сеть откровенным нарядом в Раде

Отметим, что Ирина сейчас является членом комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председатель подкомитета по вопросам тарифного и нетарифного регулирования.

Ирина Аллахвердиева

Ирина Аллахвердиева

Ян Доброносов

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Украина
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