На какие вещи в гардеробе нельзя жалеть денег: топ-3

Многие вещи, могли бы прослужить вам значительно дольше, если бы были сделаны из более качественного материала. Решение потратить сумму поменьше - не всегда удачное, поскольку порой все-таки лучше заплатить за качество и собственный комфорт.

О том, на какие вещи не стоит жалеть денег пишет "Рамблер".

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Кожаная сумка

Хорошую кожаную сумку можно найти в не очень популярных магазинах по приемлемой цене. Обратите внимание на модель, которая будет актуальна еще несколько сезонов. Выбирайте аксессуар базовых и универсальных цветов: черный, коричневый, бежевый, темно-синий.

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Солнцезащитные очки

Качественные солнцезащитные очки не только продержатся долго, они не навредят глазам. В дешевых очках используют линзы, которые не защищают глаза от солнца.

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Демисезонная обувь

Обувь может быть из любого материла — кожи, замши, но главное заключается в том, чтобы она совпадала с вашими потребностями и гардеробом.

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Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, какая обувь будет популярна весной и летом 2020 года. А также, какие модели испортят любой образ.

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