На какие вещи в гардеробе нельзя жалеть денег: топ-3

Многие вещи, могли бы прослужить вам значительно дольше, если бы были сделаны из более качественного материала. Решение потратить сумму поменьше - не всегда удачное, поскольку порой все-таки лучше заплатить за качество и собственный комфорт.
О том, на какие вещи не стоит жалеть денег пишет "Рамблер".
pexels.com
Кожаная сумка
Хорошую кожаную сумку можно найти в не очень популярных магазинах по приемлемой цене. Обратите внимание на модель, которая будет актуальна еще несколько сезонов. Выбирайте аксессуар базовых и универсальных цветов: черный, коричневый, бежевый, темно-синий.
pexels.com
Солнцезащитные очки
Качественные солнцезащитные очки не только продержатся долго, они не навредят глазам. В дешевых очках используют линзы, которые не защищают глаза от солнца.
pexels.com
Демисезонная обувь
Обувь может быть из любого материла — кожи, замши, но главное заключается в том, чтобы она совпадала с вашими потребностями и гардеробом.
pexels.com
Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, какая обувь будет популярна весной и летом 2020 года. А также, какие модели испортят любой образ.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!