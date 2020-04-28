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28 апреля • обновлено в 12:33
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/ Мода

На какие вещи в гардеробе нельзя жалеть денег: топ-3

2.5т
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Многие вещи, могли бы прослужить вам значительно дольше, если бы были сделаны из более качественного материала. Решение потратить сумму поменьше - не всегда удачное, поскольку порой все-таки лучше заплатить за качество и собственный комфорт.

О том, на какие вещи не стоит жалеть денег пишет "Рамблер".

На какие вещи в гардеробе нельзя жалеть денег: топ-3

pexels.com

Кожаная сумка

Хорошую кожаную сумку можно найти в не очень популярных магазинах по приемлемой цене. Обратите внимание на модель, которая будет актуальна еще несколько сезонов. Выбирайте аксессуар базовых и универсальных цветов: черный, коричневый, бежевый, темно-синий.

На какие вещи в гардеробе нельзя жалеть денег: топ-3

pexels.com

Солнцезащитные очки

Качественные солнцезащитные очки не только продержатся долго, они не навредят глазам. В дешевых очках используют линзы, которые не защищают глаза от солнца.

На какие вещи в гардеробе нельзя жалеть денег: топ-3

pexels.com

Демисезонная обувь

Обувь может быть из любого материла — кожи, замши, но главное заключается в том, чтобы она совпадала с вашими потребностями и гардеробом.

На какие вещи в гардеробе нельзя жалеть денег: топ-3

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, какая обувь будет популярна весной и летом 2020 года. А также, какие модели испортят любой образ.

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Автор
Мария Дидык
Теги
Стиль Мода
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