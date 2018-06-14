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На грани: бюст Рианны не поместился в платье-обертке

1.9тЧитать новость на украинском

В Лондоне прошла премьера криминальной драмы "8 подруг Оушена". Ленту представили исполнительницы главных ролей - Сандра Баллок, Рианна, Кейт Бланшетт, Хелена Бонэм Картер, Сара Полсон.

Певица Рианна продемонстрировала смелый образ на красной дорожке. Исполнительница выбрала наряд с пикантным вырезом, напоминающий золотую фольгу от Poiret.

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Свое эффектное платье Рианна дополнила босоножками от Giuseppe Zanotti и клатчем от Christian Louboutin. Волосы звезда собрала в пучок.

Рианна

Фото: Getty

Рианна

Фото: Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что американская певица Рианна презентовала свой бренд нижнего белья.

Персона
Рианна
Место
США
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