На грани: бюст Рианны не поместился в платье-обертке

В Лондоне прошла премьера криминальной драмы "8 подруг Оушена". Ленту представили исполнительницы главных ролей - Сандра Баллок, Рианна, Кейт Бланшетт, Хелена Бонэм Картер, Сара Полсон.

Певица Рианна продемонстрировала смелый образ на красной дорожке. Исполнительница выбрала наряд с пикантным вырезом, напоминающий золотую фольгу от Poiret.

Свое эффектное платье Рианна дополнила босоножками от Giuseppe Zanotti и клатчем от Christian Louboutin. Волосы звезда собрала в пучок.

Рианна Фото: Getty

Рианна Фото: Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что американская певица Рианна презентовала свой бренд нижнего белья.